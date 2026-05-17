Стоимость незаконно вывезенного из Канска в Китай леса превысила 104 млн рублей

В 2020—2021 годах в Канске действовала схема незаконного вывоза в Китай леса. Его покупали без документов, перерабатывали и отправляли за границу по поддельным бумагам. По данным Красноярской краевой прокуратуры, в схеме были задействованы аффилированные фирмы, через которые оформлялись фиктивные договоры и цепочки контрагентов, чтобы легализовать оборот. Всего незаконно вывезли не менее 30,8 тыс. кубометров пиломатериалов на сумму, превышающую 104 млн рублей. Директора транспортной компании и ее подельника обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов. Женщине вменяют 28 эпизодов, вину она признала частично, настаивая на том, что считала лес законно закупленным. Ее сообщник из КНР объявлен в международный розыск. Дело рассмотрит красноярский Кировский районный суд.