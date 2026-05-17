Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость незаконно вывезенного из Канска в Китай леса превысила 104 млн рублей

В 2020—2021 годах в Канске действовала схема незаконного вывоза в Китай леса. Его покупали без документов, перерабатывали и отправляли за.

В 2020—2021 годах в Канске действовала схема незаконного вывоза в Китай леса. Его покупали без документов, перерабатывали и отправляли за границу по поддельным бумагам. По данным Красноярской краевой прокуратуры, в схеме были задействованы аффилированные фирмы, через которые оформлялись фиктивные договоры и цепочки контрагентов, чтобы легализовать оборот. Всего незаконно вывезли не менее 30,8 тыс. кубометров пиломатериалов на сумму, превышающую 104 млн рублей. Директора транспортной компании и ее подельника обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов. Женщине вменяют 28 эпизодов, вину она признала частично, настаивая на том, что считала лес законно закупленным. Ее сообщник из КНР объявлен в международный розыск. Дело рассмотрит красноярский Кировский районный суд.