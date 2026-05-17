Молодые туристы из Минска оценили калининградские деликатесы и рассказали, где пережидали непогоду

Семейная пара из Беларуси устроила себе майские праздничные каникулы. Впечатлениями об отдыхе минчане поделились с «Клопс».
Поездка на Балтику стала подарком мужу Роману на 30-летие. Отдых был нужен и маме Кате, которая уже два с половиной года сидит с сынишкой в декрете. О таком путешествии супруги мечтали давно, однажды даже почти купили билеты на самолёт до Калининграда, но не сложилось. Звёзды сошлись только весной 2026 года.
Все семь лет брака супруги стараются минимум раз в год вместе выбираться в новый город или страну, и много уже посмотрели: Россия, Армения, Грузия, Европа, в прошлом году посетили Китай. Обычно место отдыха выбирает Екатерина и чаще — пляжный отдых на море. В этот раз прислушалась к пожеланиям мужа, который говорил о фортах и средневековых замках.
Сынишку в этот раз оставили с бабушкой в Минске, но к концу поездки супруги пожалели, что поехали в отпуск без ребёнка. Теперь строят планы на следующее путешествие на Балтику втроём.
Недельный отпуск пришёлся на праздничные дни с 1 по 9 мая. Семья снимала апартаменты в центре Калининграда недалеко от острова Канта и Музея Мирового океана. Гости узнали, что хозяйка квартиры — землячка, привезли в подарок колбасу, в ответ обнаружили при заселении калининградскую селёдку в вакууме.
Катя оплатила ещё в Минске обзорную экскурсию по Калининграду. Турфирму выбирала по отзывам, ценам и набору предложенных для посещения достопримечательностей. В дальнейшем много гуляли сами.
Топ мест и прогулок.
1. Море.
«Больше всего понравились курортные города именно своей неспешностью и отсутствием большого автомобильного трафика».
Во время забронированной автобусной поездки в Светлогорск гостям повезло с погодой. Солнечный день позволил насладиться длительной прогулкой по улочкам и набережной, порадовал удачным уловом — Катя нашла желанные кусочки янтаря.
Мужу Роману больше понравился Зеленоградск. Впечатления не подпортил даже сильный дождь, от которого туристы прятались в музеях и кафе.
«Мы любим исторические места, постройки, плюсом здесь море рядом. Было бы хорошо вернуться в летний сезон с ребёнком. Если будет возможность — поплавать», — поделилась Катя.
В Янтарном минчане удивились размерам производства: думали, что масштабы будут побольше. В маленькой мастерской работали четыре женщины. Они рассказали туристам, как отличить подделку, показали, как обрабатывается янтарь.
2. Экскурсия на кораблике.
«С удивлением узнали, что бывшее задние торговой биржи стоит на деревянных сваях, их 2 202. Почти Венеция… Думали, дерево в воде быстро теряет вид и разрушается. Оказалось — были неправы».
3. Калининградский зоопарк.
«В Минске тоже есть, но, к сожалению, нет жирафов и бегемота», — гости отметили, что несмотря на небольшую площадь, можно посмотреть много разных животных.
4. Дом китобоя.
«Это возвращение на 30−40 лет назад, — многие предметы, мебель напомнили Кате те, что были в домах у родителей и друзей. — В одной из комнат погрузились в видеорассказ дочки китобоя, даже не хотели выходить наружу: зависли, настолько душевно и трогательно», — продолжила туристка.
А в немецкой квартире гости на машине времени вернулись в начало XX века: «За работой экскурсовода, который всё показывал и рассказывал, было интересно и весело наблюдать».
Лайфхак от Кати: «Познакомиться с регионом за неделю возможно, если заранее составить план и передвигаться на машине».
Что туристам понравилось?
Дизайн.
Гостья из Минска особенно отметила оформление входных групп в кафе и рестораны в регионе: «Эстетическое удовольствие получала, разглядывая, как украшены заведения».
Забота о путешественниках.
Катя оценила бесплатные паспорта туристов, которые посоветовали взять в инфоцентре: «Жаль, узнали в конце поездки об этой калининградской фишке. Возможно, воспользовались бы прокатом автомобиля или такси, доехали до тех мест, которые в отдалении от раскрученного центра».
Улица еды на острове Канта.
Отдыхающие особенно отметили кантвейн: «Оказался помягче глинтвейна, буквально влюбились в напиток. А ещё нам советовали зеленоградские крендельки — восторг! Был дождь, большая очередь, но мы выстояли и купили. В Калининграде вкус у этой выпечки был другим».
Местные жители.
«Калининградцы помогали, подсказывали, советовали, провожали, указывали дорогу. Не осталось негативного впечатления. В детстве, видимо, пересмотрела сериалов про криминальную Россию и “Следствие вели”. Приезжаем уже в третий город, до этого были в Москве и Санкт-Петербурге: абсолютно свои люди, такие же, как белорусы. А те, кто буркнут или пройдут мимо, встречаются везде».
Катя обратила внимание на молочку в магазинах:
Было приятно, что калининградцы выбирают наши сыры и сгущёнку: в корзинах почти у каждого лежала белорусская продукция".
Что гостей смутило?
«В целом поездка получилась хорошей, хотя, если честно, ожидали более историческую местность увидеть. Только от экскурсовода узнали о масштабных разрушениях во время бомбёжек и штурма».
Не понравилась строганина из пеламиды, о которой все пишут и рассказывают.
Не моё. Очень люблю мясной тартар, поэтому хотела попробовать и рыбный вариант".
«А вот литовские цеппелины зашли. Специально посетили и ресторан белорусской кухни, отметили обстановку, поведение и доброжелательность официантов, было вкусно, но с пометкой “картошка не та”: всё-таки наша бульба не такая сладкая, как в Калининграде. Думаю, зависит это не от поставщиков. В прошлом году у нас тоже был неурожай и вкус картофеля — с горечью или сладковатый. И местные глазированные сырки тоже отличаются от белорусских, но вкусные».
«Балтийский ветер немного испортил впечатления. Прочувствовали на побережье дождь и штормовой ветер. Родители рассказывали про прекрасную солнечную погоду, а мы сидели в осенних куртках».
"Про архитектуру Минска говорят, что это Советский Союз. Да, много таких построек. Но за ними хорошо следят. Нет разбитых дорожек, всё оперативно исправляется.
В Калининградской области заметили много мест, где разрыто-перерыто и в неспешном режиме ведутся какие-то ремонтные работы".
«Хотелось бы больше возможностей приобретать билеты в некоторые музеи онлайн, хотя были проблемы с интернетом в городе. К примеру, выстояли огромную очередь в кассу, чтобы “Планету” посмотреть».
Бюджет семейной поездки.
Дорога туда-обратно ориентировочно вышла в 450 долларов. 16 тысяч отдали за аренду жилья, российские рубли покупали в Минске. Брали в поездку 60 тысяч рублей, практически все и потратили на кафе, рестораны и музеи. Ни в чём особенно не отказывали. Друзьям и родителям привезли запечённый марципан и магниты, мамам — янтарные бусы.
Молодожёны из Коми рассказали о свадебном путешествии в Калининград.