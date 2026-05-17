С 18 мая в Иркутской области запретили разводить костры и жарить шашлыки

С 18 мая в Иркутской области начинает действовать особый противопожарный режим. Такое решение приняло региональное правительство. Режим продлится до 15 июня.
Особый режим вводится во многих районах и городских округах. В списке — Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Зиминский, Куйтунский, Нижнеудинский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский районы, а также Заларинский, Иркутский, Качугский, Нукутский, Тайшетский, Усть-Удинский, Чунский муниципальные округа. Плюс — Ангарск, Зима, Тулун как городские округа, и отдельно города Саянск, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово.
Почему пошли на такие меры? Потому что ожидается высокая пожарная опасность. Прогноз погоды неблагоприятный, и есть реальная угроза, что огонь доберётся до домов, дачных посёлков и разных предприятий.
«Введение режима обусловлено наступлением особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики», — уточняют в правительстве Иркутской области.
На время действия особого режима управление МЧС Иркутской области усилит контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Особое внимание — объектам социальной сферы, энергетики и транспорта, которые находятся рядом с лесом и могут пострадать при переходе лесного пожара.
Кроме того, будут действовать жёсткие запреты. Людям нельзя будет ходить в лес, если класс пожарной опасности достигнет третьего и выше. Также под запретом разведение костров, выжигание сухой травы, сжигание мусора, готовка еды на открытом огне — за редкими исключениями, которые отдельно оговариваются. Вводятся и другие меры, чтобы обезопасить жизнь жителей Иркутской области.
Если кто-то нарушит правила пожарной безопасности во время действия такого режима, штрафы будут серьёзными. Обычным людям придётся заплатить от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам — от 30 до 60 тысяч. Тем, кто ведёт бизнес без образования юридического лица, — от 60 до 80 тысяч рублей. А компаниям — от 400 до 800 тысяч рублей.