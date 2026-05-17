С 18 мая в Иркутской области запретили разводить костры и жарить шашлыки

Если кто-то нарушит правила пожарной безопасности во время действия такого режима, штрафы будут серьёзными. Обычным людям придётся заплатить от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам — от 30 до 60 тысяч. Тем, кто ведёт бизнес без образования юридического лица, — от 60 до 80 тысяч рублей. А компаниям — от 400 до 800 тысяч рублей.