Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

«И сны такие снятся, что кто-то зовет: “Леша, Леша, вставай, там тебе припасена хорошая кровать, иди туда спать…” Так я провел 18 суток без единой крошки во рту. Съел я за это время горсть муравьев и пол-ящерицы. Причем, я отморозил ноги. Я летел в кожанке и в унтах. Пока я ходил с места на место, в них попала вода, так как кругом уже таяло, а ночью было холодно, мороз и ветер, а в унтах вода, и я, таким образом, отморозил себе ноги. Но я не догадался, что ноги у меня отморожены, я думал, что не могу идти от голода…». О событиях, которые стали основой художественной книги и трогательного фильма знаменитый лётчик Алексей Маресьев говорил спокойно и будто бы обыденно. Наверное, от того, что он не ждал популярности, не грезил частыми встречами и интервью. Его настоящей страстью в жизни была авиация. Ради нее он и совершил свой личный подвиг. Подвиг настоящего человека.