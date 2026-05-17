В Смоленске пройдет форум «Атомная энергия спорта»

Молодежный форум с международным участием «Атомная энергия спорта» состоится с 21 по 23 мая в Смоленском государственном университете спорта, сообщила пресс-служба правительства Смоленской области. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Для нас большая честь и ответственность принимать V Молодежный форум “Атомная энергия спорта”. В статусе Молодежной столицы России Смоленск активно развивает спортивное и молодежное движение, и это мероприятие имеет колоссальное значение для региона. В одном месте соберутся титулованные спикеры и эксперты, чьи знания и опыт станут мощным импульсом для развития физической культуры и спорта не только в Смоленской области, но и по всей стране», — подчеркнул губернатор Василий Анохин.
Форум объединит представителей более 30 регионов страны. Первый день будет посвящен вопросам развития корпоративной физической культуры и спорта. Второй — государственной системе развития физической культуры и спорта. Также состоится открытый мастер-класс по баскетболу для школьников и студентов с именитыми российскими баскетболистами. Третий день начнется с массовой зарядки участников и гостей, а также квиза, посвященного истории Смоленска.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.