На Дону полицейские изъяли 4,5 км незаконных орудий лова рыбы

В ходе рейда в рамках операции «Путина-2026» из акватории Цимлянского водохранилища было изъято 4,5 км ставных сетей и их фрагментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Уточняется, что было обнаружено 74 раколовные ловушки. «В акваторию возвращено более 147 особей рыбы частиковых видов и более 1370 особей речного рака. Инспекцией рыбоохраны возбуждено административное расследование по факту обнаружения орудий лова и их фрагментов», — говорится в сообщении.
Сумма предотвращенного ущерба составила 450 тыс. руб.