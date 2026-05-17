В Хабаровске горел расселённый барак на улице Кооперативной

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, огонь охватил две квартиры на втором этаже. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Остановить распространение пламени удалось за полчаса. В 17:43 пожарные ликвидировали открытое горение и приступили к проливке и разбору конструкций. Информация о пострадавших не поступала. К реагированию на вызов привлекли 20 человек и 6 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются дознавателями МЧС России.