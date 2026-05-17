В Хабаровске горел расселённый барак на улице Кооперативной

Пожарные локализовали огонь в нежилом доме за полчаса.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске 17 мая 2026 года произошёл пожар в нежилом деревянном бараке на улице Кооперативной. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, огонь охватил две квартиры на втором этаже. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Остановить распространение пламени удалось за полчаса. В 17:43 пожарные ликвидировали открытое горение и приступили к проливке и разбору конструкций. Информация о пострадавших не поступала. К реагированию на вызов привлекли 20 человек и 6 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются дознавателями МЧС России.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. С наступлением тёплой погоды учащаются возгорания в заброшенных и нежилых строениях, куда могут проникать посторонние. Жителей просят сообщать о любых подозрительных задымлениях по номеру 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

