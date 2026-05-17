Обломки БПЛА повредили крышу строения детского лагеря в Неклиновском районе

Силы ПВО в Ростовской области отразили атаку беспилотников в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах, сообщил в своем канале в Max глава региона Юрий Слюсарь.
Погибших и пострадавших нет. Однако в селе Натальевка Неклиновского района повреждена крыша одного из строений детского оздоровительного комплекса «Спутник». «Возгорания не было. В настоящее время на оздоровительной базе проводится мероприятие. Никто из участников не пострадал. Оперативные службы работают на месте происшествия. В случае необходимости всем будет оказана помощь», — написал господин Слюсарь.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.