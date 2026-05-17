На Пулковских высотах в Санкт-Петербурге построят мемориальный комплекс

Мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, построят на Пулковских высотах в Санкт-Петербурге, что отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре города.
Планируется, что комплекс будет состоять из шести аллей Славы — по числу фронтов, участвовавших в Ленинградской битве. Предусмотрены павильоны, в которых будет представлена музейная экспозиция о героях Ленинградской битвы и интерактивная выставка. Территорию комплекса разделят на участки, названные в честь оборонительных рубежей вокруг Ленинграда, боев на суше и на море.
Перед главным монументом, со стороны главного входа от Петербургского шоссе, посетителей будет встречать площадь Ленинградской битвы. Также предусмотрены парковка и площадки для проведения выставок и памятных мероприятий.
Уже одобрен эскизный проект комплекса. В планах создателей мемориала — разработка отдельной зоны, посвященной морякам Балтийского флота и озерных флотилий. В этой работе участвуют представители ветеранских организаций, музейного и научно-экспертного сообщества.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.