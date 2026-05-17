На Пулковских высотах в Санкт-Петербурге построят мемориальный комплекс

Планируется, что комплекс будет состоять из шести аллей Славы — по числу фронтов, участвовавших в Ленинградской битве. Предусмотрены павильоны, в которых будет представлена музейная экспозиция о героях Ленинградской битвы и интерактивная выставка. Территорию комплекса разделят на участки, названные в честь оборонительных рубежей вокруг Ленинграда, боев на суше и на море.