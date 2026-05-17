В городе Щекино в Тульской области начался ремонт дорог

Ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовал в городе Щекино в Тульской области, сообщили в Тулаавтодоре.
В этом году планируется обновить проезжую часть на улицах Свободы и Революции. Там заменят асфальт, установят бордюры и дорожные знаки, искусственные неровности и металлические ограждения. В завершении специалисты нанесут разметку.
По улице Свободы можно доехать до храма, центра детского творчества и детского сада. А улица Революции является основным маршрутом, ведущим к средней школе № 13.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.