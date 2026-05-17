В Татарстане из-за жары могут появиться черные вдовы

В Татарстане и других регионах могут появиться опасные насекомые, мигрирующие с юга. Об этом предупредил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин.
Наиболее внушающий опасения вид — каракурт, паук из семейства черных вдов. В настоящее время для него еще слишком холодно, но с продолжением тренда потепления его появление становится лишь вопросом времени. Также ожидается переселение короткокрылой боливарии (богомол) и, возможно, сольпуг (фаланга) в 2030-х годах. Южная аргиопа (паук-оса) уже начинает вытеснять местные крестовики. Кроме того, за последнее десятилетие богомолы стали появляться в больших количествах, продвигаясь на север на 50−70 км в год.
Как пишет ТНВ, к миграции новых видов насекомых в центральные области России привело изменение климатических условий и резкое потепление.