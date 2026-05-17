ДТП с двумя «ГАЗелями» в Новоаннинском районе: водитель в больнице

Серьёзное ДТП произошло утром 16 мая напротив дома № 42 по улице П. Лумумбы. По предварительной информации, 51-летний водитель за рулём автомобиля «ГАЗ 3302» выезжал со второстепенной дороги на главную. В этот момент он не предоставил преимущество двигавшейся прямо машине «ГАЗ 33023», что привело к столкновению.
От удара обе машины получили серьёзные повреждения — судя по фото, кабины обоих авто сильно деформированы, а один из участников происшествия и вовсе оказался на боку.
«В результате ДТП водитель автомобиля “ГАЗ 3302” доставлен в медучреждение», — уточнили в региональном главке МВД.
