Белорусский врач дала советы, как справиться с излишней потливостью

С наступлением жарких дней многие испытывают излишнюю потливость (гипергидроз), а как с этой болезнью справиться, рассказала врач-дерматовенеролог Марина Цедрик, пишет БелТА.
Она отметила, что при первичном гипергидрозе пациентам до 18 лет рекомендуется использовать определенные антиперспиранты. Например, DryDry.
«Если речь о ладошках и стопах — пасты, которые будут уменьшать потоотделение. Также антихолинергические средства, которые уменьшают активность потовых желез, соответственно, и количество пота», — сказала врач.
Рекомендуется ограничивать потребление соли и острых специй, насыщенных текстур, добавлять больше овощей, не забывать про аминокислоты и протеины.
Врач сказала, что уже после 18 лет можно выполнять ботулинотерапию. Еще один вариант — микроигольчатый RF.
