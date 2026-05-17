Хабаровским подросткам показали фильм «Предательство»

В Хабаровском Молодежном досуговом центре прошел необычный киносеанс. Подросткам показали документальный фильм «Предательство» — ленту, снятую в колониях и тюрьмах разных регионов России, где осужденные за терроризм и экстремизм от первого лица рассказывают о том, что толкнуло их на преступление. Организовали показ аппарат прокуратуры края, подразделение по делам несовершеннолетних и военнослужащие.
Перед экраном собрались те, кто по возрасту уже попадает в зону риска — именно на таких, как они, и нацелены вербовщики. Детям наглядно объяснили, как работают преступные схемы, как затягивают в диверсии и террористическую деятельность, и что за этим следует по закону. Прокуроры разложили по полочкам уголовную ответственность за диверсии, терроризм и государственную измену — не для того, чтобы запугать, а чтобы предупредить.
Когда фильм закончился и титры погасли, перед подростками выступили действующие военнослужащие и участники специальной военной операции. Они рассказали о себе, о службе, о том, как оказались на передовой и через что прошли. Говорили без пафоса и лозунгов — о боевых действиях, о ранениях, о том, что помогает не сломаться. И главное, что прозвучало в этот вечер: преданность своему делу и любовь к Родине — это не красивые слова, а то, что проверяется в окопах.
Премьера «Предательства» состоялась в начале 2026 года. Съемки шли в исправительных учреждениях по всей стране, и авторы картины задавали своим героям очень неудобные вопросы. Считают ли они себя предателями? В каких семьях выросли? О чем мечтали до того, как свернули на эту дорогу? Ответы получились тяжелыми, но честными — и именно эта честность, по задумке организаторов показа, должна сработать лучше любых лекций. Потому что одно дело — услышать от взрослого абстрактное «нельзя», и совсем другое — увидеть на экране человека, который уже ответил за свой выбор годами тюрьмы и разрушенной жизнью.