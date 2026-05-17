Хабаровским подросткам показали фильм «Предательство»

Когда фильм закончился и титры погасли, перед подростками выступили действующие военнослужащие и участники специальной военной операции. Они рассказали о себе, о службе, о том, как оказались на передовой и через что прошли. Говорили без пафоса и лозунгов — о боевых действиях, о ранениях, о том, что помогает не сломаться. И главное, что прозвучало в этот вечер: преданность своему делу и любовь к Родине — это не красивые слова, а то, что проверяется в окопах.