Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов выступил на официальном открытии «Изге Болгар жыены»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил на официальном открытии «Изге Болгар җыены».

«Поздравляю вас с большим праздником! Наша история и вера берут начало здесь, и мы должны помнить историю наших предков», — сказал Раис.

Он также напомнил, что в Казани прошли крупные мероприятия, в которых приняли участие федеральные министры и представители более 100 стран мира.

«Самое главное событие — мы приехали сюда», — отметил Минниханов.

Приуроченный ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, «Изге Болгар җыены» проходит в заключительный день XVI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше