Стадион «Нижний Новгород» подсветят красным в память об умерших от СПИДа

Стадион «Нижний Новгород» включит красную подсветку — так почтят память людей, умерших от СПИДа. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека». Красное свечение станет символом надежды и объединения.

По данным ВОЗ, число жертв ВИЧ/СПИДа в мире превысило полмиллиона человек. Медики поставили цель покончить со СПИДом к 2030 году — и ключевую роль в этом играет своевременное тестирование. Именно об этом напоминает проходящая акция.

Статистика по региону выглядит так:

с 1990‑х годов зарегистрировано свыше 37 000 случаев ВИЧ‑инфекции;

в 2025 году выявили 935 новых случаев заражения;

за первый квартал 2026 года зафиксировано 153 новых случая — большинство заболевших составляют мужчины со средним возрастом 42 года;

распространённость ВИЧ‑инфекции в области — 0,7%.

Современные методы антиретровирусной терапии дают возможность людям с ВИЧ вести полноценную жизнь и планировать семью: с начала 2026 года 45 жительниц Нижегородской области с положительным ВИЧ‑статусом стали мамами.

Ранее Нижегородская область обновила исторический минимум по заболеваемости ВИЧ.