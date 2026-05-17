Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 17 мая во время атаки БПЛА пострадал детский лагерь

Донской регион подвергся воздушной атаке утром и ночью 17 мая.

Источник: Комсомольская правда

Утром 17 мая Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники в Таганроге, а также в Азовском и Неклиновском районах. В селе Натальевка Неклиновского района упавшие обломки дронов повредили крышу одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Возгорания не было.

— В настоящее время на оздоровительной базе проводится мероприятие. Никто из участников не пострадал. Оперативные службы работают на месте происшествия. В случае необходимости всем будет оказана помощь. Держу ситуацию на личном контроле, — отчитался глава региона.

Напомним, что в ночь на 17 мая вражеские дроны атаковали Азов, а также Неклиновский, Чертковский и Верхнедонской районы Ростовской области. В Азове в результате падения БПЛА взрывной волной было повреждено остекление в здании ДГТУ.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, власти просят жителей быть осторожными.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше