В двух таёжных сёлах Хабаровского края заработали новые ФАПы

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края начали принимать пациентов два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Удское и Тугур. Теперь местные жители могут получить первичную помощь, не выезжая в районный центр за сотни километров, сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.
Фельдшеры ведут прием, делают прививки, проводят диспансеризацию, наблюдают беременных и детей до года, а при необходимости выезжают на вызовы и оказывают неотложную помощь. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в президентский национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
ФАП в селе Удское обошелся более чем в 35 миллионов рублей. Здесь, на 409 жителей, работают фельдшер, медсестра и санитарка. С января они приняли более 170 пациентов с хроническими заболеваниями, выдали 30 направлений к узким специалистам в Хабаровск и обслужили 67 вызовов. Поводы — от гипертонии и высокой температуры до бронхитов, травм и аллергии. Местные фельдшеры также проводят плановую вакцинацию, в том числе против клещевого энцефалита, дифтерии и столбняка.
ФАП в Тугуре стоил более 29 миллионов рублей и рассчитан на 25 посещений в смену. В селе живет 386 человек, 98 из которых — дети. Здесь уже успели принять первые роды с момента открытия пункта. Медики проводят профосмотры детей и на дому, наблюдают беременных, выезжают на вызовы. Среди частых поводов — бытовые травмы, гипертонические кризы, острые бронхиты и алкогольно-психические расстройства. Сотрудники также прививают по национальному календарю и пропагандируют здоровый образ жизни.
Помощь из Хабаровска приходит и дистанционно: врачи консультируют коллег по видеосвязи, выдают направления на обследования. Ранее район с проверкой посетил министр здравоохранения края Станислав Мальцев. «Место жительства не должно влиять на качество оказываемой медицинской помощи. Наша задача — сделать так, чтобы помощь была доступной, приходила вовремя и была эффективной и качественной», — подчеркнул он.
Кроме того, в район выезжала бригада узких специалистов из Хабаровска: детский эндокринолог, хирург-уролог, невролог, офтальмолог, ортопед, гинеколог, педиатр и психиатр за неделю осмотрели более 300 детей. Приемы прошли в ФАПах, школах, детсадах и районной больнице. Врачи выявили проблемы с весом, ростом, щитовидной железой, дали рекомендации, а родителям вручили индивидуальные планы наблюдения. Такие выезды запланированы на весь 2026 год. И это значит, что отдаленные села края наконец перестают быть отрезанными от полноценной медицины. А ФАПы в Удском и Тугуре теперь не просто здания, а настоящие спасательные пункты посреди тайги.