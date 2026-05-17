В двух таёжных сёлах Хабаровского края заработали новые ФАПы

Кроме того, в район выезжала бригада узких специалистов из Хабаровска: детский эндокринолог, хирург-уролог, невролог, офтальмолог, ортопед, гинеколог, педиатр и психиатр за неделю осмотрели более 300 детей. Приемы прошли в ФАПах, школах, детсадах и районной больнице. Врачи выявили проблемы с весом, ростом, щитовидной железой, дали рекомендации, а родителям вручили индивидуальные планы наблюдения. Такие выезды запланированы на весь 2026 год. И это значит, что отдаленные села края наконец перестают быть отрезанными от полноценной медицины. А ФАПы в Удском и Тугуре теперь не просто здания, а настоящие спасательные пункты посреди тайги.