«Сбалансировать потоки»: Ермак рассказал, как снизить туристическую нагрузку на Калининград и побережье

Власти хотят перераспределить туристический поток с побережья на восток региона. Таким образом удастся снизить нагрузку на Калининград и морские курорты. Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире ЦУР Калининградской области.
По его мнению, разговоры о том, что в Калининградской области много туристов, «искусственно подогреты» в социальных сетях. «Например, отельеры наоборот переживают, что мало туристов. Поэтому мнения, конечно же, относительны. Мы никогда не гнались за количеством туристов, мы всегда боремся за то, чтобы туристы как можно больше оставляли денег в экономике Калининградской области, благодаря которым потом у нас появляются дополнительные возможности для того, чтобы инвестировать в социальную инфраструктуру», — рассказал Ермак.
Он отметил, что для экономики важно, чтобы туристы посещали не только центр и побережье. «Здесь речь идёт о том, чтобы сбалансировать потоки туристические, о том, чтобы их перераспределить с побережья и из Калининграда на восток области», — пояснил министр.
По словам Ермака, чем больше будет интересных проектов в муниципалитетах на востоке области, тем охотнее туда будут ездить гости. Министр также добавил, что там расположено основное количество объектов культурного наследия.
«Оно как раз сосредоточено на востоке области, а не на море. Поэтому сейчас наша задача — это сбалансировать туристический поток, чтобы туристы, пусть не в первый раз, которые приезжают, но во второй в третий раз были ориентированы больше на то, чтобы провести время на востоке и оставить деньги там», — подчеркнул Ермак.