Прокуратура проверит возгорание отходов на полигоне в Кунгуре

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организована проверка по факту возгорания на полигоне отходов вблизи Кунгура. Полигон эксплуатирует ООО «ПЗПУ “Эко-Система”.
Жители города массово жалуются на сильный запах гари и застилающее небо дым. Он не могут открыть окна в квартирах для проветривания в наступившую жару.
"При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", — сообщила прокуратура Пермского края.
В промышленной зоне Перми ликвидировали масштабный пожар. Пожарные боролись с открытым огнем около трех часов.