В Хабаровске построят сказочный сквер с Золотой рыбкой и Царевной-лягушкой

На следующей неделе в Индустриальном районе Хабаровска стартует благоустройство сквера на улице Калараша — здесь появится не рядовая детская площадка, а настоящее сказочное пространство. В прошлом году именно эта территория набрала больше всего голосов жителей, и теперь ее приведут в порядок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщили в городской администрации.
Как рассказала председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Матаева, концепцию разрабатывали с учетом пожеланий горожан. Рядом со сквером находятся школа и детский сад, поэтому акцент сделали на детском отдыхе. На площадке появится безопасное покрытие, современные качели и фигуры персонажей русских сказок, причем все они будут выполнять не только декоративную, но и практическую роль.
«Лягушка Царевна разместится рядом с небольшим водоемчиком, Маша и три медведя расположатся вокруг удобной скамейки, а золотое яичко Курочки Рябы превратится в уютное сидение. В центре установим фигуру Золотой рыбки, которая, как ей и положено, будет исполнять желания», — поделилась Мария Матаева.
Кроме сказочных героев, в сквере смонтируют освещение и видеонаблюдение, оформят цветники и выполнят озеленение. Параллельно районный комитет ведет переговоры с руководством магазина «Реми», рядом с которым и появится новая общественная территория. Торговой сети предложили подключиться к благоустройству своей части земли: выложить дорожки брусчаткой в том же цвете, что и в сквере, чтобы пространство получилось единым, а на газонах высадить сад, который будет радовать цветением весной.
Пока же в Хабаровске проходит новое голосование за территории, которые преобразятся в 2027 году. Отдать свой голос можно до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Так что у жителей есть шанс не только следить за рождением сказочного сквера на Калараша, но и выбрать, где появится следующий. И кто знает — может, Золотая рыбка действительно исполнит чье-то желание.