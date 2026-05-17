На дамбе в Петербурге с 18 по 22 мая ограничат движение в тоннеле

В пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС Петербурга Минстроя России» сообщили о временных ограничениях проезда через тоннель дамбы. С 18 по 22 мая 2026 года в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 (КЗС Санкт-Петербурга) начнутся плановые ремонтные работы.
Ограничения затронут транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо). Во время проведения работ возможны кратковременные (до 7−10 минут) остановки движения для пропуска ремонтной техники.
Дирекция КЗС приносит извинения за возможные неудобства и просит водителей внимательно следить за дорожными знаками, разметкой и информационными табло, а также соблюдать скоростной режим.