При атаке БПЛА в Ростовской обрасти повреждено здание детского лагеря

В результате воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область повреждения получило одно из зданий детского оздоровительного центра на берегу Азовского моря. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Детский лагерь «Спутник», расположенный под Таганрогом, попал под обстрел ВСУ утром 17 мая. К счастью, никто из людей не пострадал. Однако обломок пробил крышу одного из зданий.
На месте находятся экстренные службы, последствия атаки устраняются. Слюсарь отметил, что при необходимости людям окажут помощь.
Утром 17 мая украинские БПЛА были также уничтожены в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах области. Минувшей ночью регион также подвергся массированной атаке. В городе Азове один из БПЛА упал возле здания Донского государственного технического университета, взрывной волной выбило в нем стекла.