Свою первую метеорологическую ракету Казахстан планирует запустить летом 2026 года

«Мы сейчас ориентируемся на то, что это будет летом. Но при этом дополнительно будем уточнять [срок запуска] по результатам предшествующих испытаний», — ответил Олжабеков на вопрос о сроках запуска метеорологической ракеты.
По его словам, сейчас проходят испытания различных систем метеоракеты, в том числе ее ступеней и двигателя. Согласно планам, очередные испытания ракеты продлятся до конца мая.
«Сам запуск [ракеты] — это финальный этап проведения различных испытаний. Мы отдельно испытываем каждую систему. И по результатам, как только подтверждаем, что готовность есть, уже проводим запуск. Я ожидаю, что где-то летом, наверное, в июне-июле, мы будем проводить запуск. Но по результатам испытаний можем еще сроки корректировать», — пояснил вице-министр.
Он отметил, что метеоракета предназначена для выведения метеозондов в более высокие слои атмосферы, чтобы изучать различные метеорологические состояния. При этом проект создания метеоракеты — это промежуточный этап для последующей разработки ракеты-носителя сверхлегкого класса.
«Изначально цель проекта — это создание ракеты-носителя, способной выводить спутники на орбиту. У нас есть определенный вид спутников, которые мы производим — спутники дистанционного зондирования Земли различного класса размерности. Для того чтобы иметь возможность их выводить [в космическое пространство], мы разрабатываем ракету», — уточнил Олжабеков.
Ранее министерство планировало провести летные испытания метеорологической ракеты в 2025 году, однако запуск отложили. Как отмечал заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев, запуск первой метеоракеты, сконструированной в республике, станет стартовой точкой для развития программы по производству ракеты-носителя в Казахстане. В декабре 2025 года Мадиев сообщил, что казахстанские ученые намерены разработать ракету-носитель сверхлегкого класса к 2030 году.