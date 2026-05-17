В Волгоградской области водоемы обрабатывают от малярийных комаров

В Волгоградской области от комаров обработали уже 20 водоемов. В 2026 году дезинсекцию проведут на 164 водных объектах, работы начались 4 мая и сейчас в самом разгаре. Цель — минимизировать численность кровопийц, переносящих опасные для людей инфекций. График обработок прорабатывали специалисты облздрава и энтомологами и санитарными врачами.