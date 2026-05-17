Строительство детсада в микрорайоне Ореховая сопка проверил мэр Хабаровска

В Хабаровске ведётся строительство нового детского садика в микрорайоне «Ореховая сопка» возле ЖК «Чемпион». Объект рассчитан на 320 детей и станет одним из крупнейших детсадов в краевой столице, сообщает hab.aif.ru.
На днях стройку проинспектировал мэр города Сергей Кравчук. Он пообщался с подрядчиком, который доложил, что работы идут с опережением графика.
«Первый этаж мы закончим в конце мая, второй в конце июня. Цокольный этаж практически готов, проблем с финансированием и рабочей силой у нас нет», — заверил подрядчик.
Градоначальник поставил задачу — до начала отопительного сезона завершить работы под кровлю и закрыть тепловой контур здания, чтобы в зимний период работать по отделке помещений.
«Уверен, что подрядная организация с задачей справится, проблем по этому объекту не вижу», — подчеркнул Сергей Кравчук.
Сдача детского садика намечена на май следующего года. Напомним, в текущем году в Хабаровске ведётся строительство трёх детских садов. Один из них — в переулке Служебном, строят по концессии. Его мэр также посетил в ходе своего недавнего объезда, строительство идёт с опережением графика на один месяц.