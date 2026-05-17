В Беларуси запретили продавать слишком шумные игрушки

Госстандарт запретил продавать в Беларуси некоторые машины-роботы «Наша игрушка». Причина — превышение допустимого уровня звука. Игрушки появились в реестре опасной продукции, сообщили в Госстандарте.

Источник: Госстандарт

Речь идет о двух видах роботов-трансформеров китайской компании GUANGDONG JAKI TECHNOLOGY AND EDUCATION CO.

Эта продукция не соответствует требованиям гигиенической безопасности техрегламентов Таможенного союза. Установлено, что уровень звука при норме не более 65 дБА в одной из моделей составил 80 дБА, в другой — 78 дБА.

В результате ведомство ограничило ввоз и обращение такой продукции на белорусском рынке.

Ранее мы писали, что в прошлом году игрушки заняли четвертое место среди запрещенных Госстандартом товаров к продаже. На них пришлось 12% всей опасной продукции. А в топ-3 вошли: электротехнические товары — 29%, пищевые — 22%, продукция для детей и подростков — 20%.