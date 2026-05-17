Минобрнауки посчитало доходы воронежских ректоров в 2025 году

Лидером по доходам за прошлый год стала Елена Чупандина, которая в среднем зарабатывала 522 533 рубля в месяц. Она временно руководила ВГУ в статусе исполняющей обязанности ректора после задержания Дмитрия Ендовицкого летом 2024 года. На втором месте — ректор ВГЛТУ имени Морозова Михаил Драпалюк, который в 2025 году в среднем получал 457 261 рубль в месяц. Практически наравне с ним зарабатывал и руководитель Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Дмитрий Проскурин — его среднемесячный доход составил 456 404 рубля.