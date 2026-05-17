Можно ли ссылаться на аниме и видеоигры в сочинении ЕГЭ по русскому языку?

Профессор посоветовал подбирать русские аналоги и отказаться от сомнительной лексики.
В правилах к Единому госэкзамену по русскому языку появился новый ориентир для выпускников: аргументы, взятые из аниме, комиксов, фанфиков и видеоигр, теперь использовать не разрешается.
Новой политикой поделился председатель региональной предметной комиссии, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого Дмитрий Романов в беседе с ТАСС.
Он уточнил, что под запрет попали не только сами примеры из перечисленных жанров, но и иностранные слова, которые так или иначе из них приходят. По оценке эксперта, такая лексика в сочинении крайне нежелательна, и от неё лучше полностью отказаться.
Вместе с тем, как пояснил Романов, отдельно вырванное заимствование вроде слова «прайс» вместо «цена» не приведёт к штрафным баллам — соответствующего критерия в системе оценивания ЕГЭ просто нет. Однако он настоятельно рекомендовал старшеклассникам во всех случаях, где это возможно, подыскивать русские эквиваленты, чтобы текст оставался уместным и грамотным.
