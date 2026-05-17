Волгоградцам рассказали, сколько водоёмов обработают от комаров до осени

До середины сентября 2026 года в Волгоградской области проведут дезинсекцию 164 водоёмов и прибрежной растительности. В администрации региона сообщают, что мероприятия начались 4 мая и уже охватили два десятка объектов.
По данным облздрава, в самом Волгограде обработают 128 водоёмов в семи районах. В городе-спутнике Волжском запланирована дезинсекция 10 водных объектов. Отдельное внимание уделят острову Сарпинскому: здесь работы затронут 26 озёр и ериков, но стартуют они только после завершения паводкового сезона.
Профилактические мероприятия разбиты на восемь этапов. На первом этапе специалисты уже обработали места массового скопления людей, рекреационные зоны и туристические маршруты. В работе применяются современные микробиологические и инсектицидные препараты, направленные в первую очередь против малярийных комаров рода Anopheles.
Ежегодные обработки призваны предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, которые переносят комары. График дезинсекционных работ согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии.
