В Прикамье скончался гендиректор АО «Привод» Виктор Тетюев

В 1991 году он возглавил АО «Привод» на должности генерального директора. Виктор Степанович инициировал его акционирование. Предприятие стало первым в Лысьве и одним из первых в России, кто успешно перешел к работе в рыночных условиях. Номенклатура продукции расширилась со 140 до 415 наименований. В рамках федеральной программы «Локомотивостроение» созданы стартер-генераторы, позволившие стране отказаться от импорта.