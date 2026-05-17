Нижегородский стадион загорится красным в память об умерших от СПИДа

В Нижегородской области с 1990-х годов зарегистрировано свыше 37 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, но в последние годы заболеваемость упала до исторического минимума. По итогам 2025 года выявили 935 новых случаев, и это при том, что тестированием охватили почти половину населения, а именно 45,8 процента жителей. Что касается 2026 года, то в первом квартале зафиксировано еще 153 больных ВИЧ, большинство из них мужчины, средний возраст которых составляет 42 года.