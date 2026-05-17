Имущество таганрогского «Эко-гидропресс» выставлено на торги за 18,7 млн рублей

По данным сервиса kartoteka.ru, ЗАО «Эко-гидропресс» было учреждено в 1998 году в Таганроге. Основной вид дейтельность — производство котлов центрального отопления. Было признано банкротом в 2025 году по требованию регионального управления ФНС, комитета по управлению имуществом Таганрога, двух налоговых инспекций и физического лица. в рамках процедуры банкротства было предъявлено требование на общую сумму 9,2 млн руб.