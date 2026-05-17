Биолог предупредил о смертельной опасности подкормки лисиц в Петербурге

По словам биолога, лисица быстро привыкает к попрошайничеству, особенно лисята, родившиеся в городе, становятся практически ручными. Выходя к людям, они попадают под машины и гибнут. Росту численности лисиц в Петербурге способствовало практически полное исчезновение бродячих собак, которые раньше не давали хищникам заходить в жилые кварталы. Сейчас у лисиц нет естественных врагов, зато есть обильная кормовая база — грызуны, утки, пищевые отходы.