Камни расписали у водопада в Иле-Алатауском парке: авторам пришлось самим все очищать

Очередной факт вандализма выявили на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Надписи на камнях очищали сами авторы, передает NUR.KZ со ссылкой на нацпарк.

Источник: Соцсети

В соцсетях Иле-Алатауского природного парка сообщили, что на камнях в районе Бутаковского водопада были выявлены надписи. Сотрудники нацпарка установили лица, которые допустили нарушение природоохранного режима. Ими оказались ученики одного из образовательных центров.

«После проведенной беседы учащиеся осознали недопустимость подобных действий и совместно провели работы по очистке территории, полностью удалив нанесенные надписи с камней. Также ими были принесены извинения за причиненный ущерб природному объекту», — говорится в публикации.

Иле-Алатауский парк напоминает, что природные территории являются общим достоянием и требуют бережного отношения со стороны каждого посетителя. Граждан просят соблюдать правила пребывания, сохранять чистоту и уважать окружающую природу.

Напомним, ранее надписи оставили на скалах Ыбыкты Сай в Мангистауской области и камнях на территории Каркаралинского государственного национального природного парка в Карагандинской области.