Летняя оздоровительная кампания охватит около 30 тыс. юных спортсменов Коми

Летняя оздоровительная кампания в этом году охватит около 30 тысяч юных спортсменов Республики Коми, сообщили в министерстве спорта региона. Организация спортивных мероприятий отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Например, для ребят будут работать лагеря с дневным пребыванием, где смогут оздоровиться более 2200 юных спортсменов. Также пройдут учебно-тренировочные сборы по различным видам спорта для воспитанников муниципальных спортивных школ.
«В этом году такие сборы смогут пройти 130 человек — это победители и призеры региональных и окружных первенств и всероссийских соревнований по видам спорта бокс и лыжные гонки. Несмотря на увеличение расходов при проведении учебно-тренировочных сборов, мы ставили перед собой задачу сохранить в этом году охват участников на уровне не ниже 2025 года», — отметила министр физической культуры и спорта республики Светлана Суворкина.
Для ребят, которые не посещают спортивные школы, также подготовлена насыщенная программа. Летом по всему региону пройдут массовые физкультурные мероприятия и утренние зарядки. Также будут организованы открытые занятия, которые помогут молодежи развить навыки и подготовиться к поступлению в спортшколы. Предполагается, что общий охват этих мероприятий составит более 13 тысяч человек.
Отдельное внимание уделят популяризации комплекса ГТО. На открытых площадках муниципальных образований для учащихся проведут мастер-классы по выполнению нормативов ГТО. Кроме того, для детей-спортсменов, проживающих в Арктической зоне Коми, запланирован выезд в летний оздоровительный лагерь «Черноморская зорька», расположенный на Черноморском побережье.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.