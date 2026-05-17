Летняя оздоровительная кампания охватит около 30 тыс. юных спортсменов Коми

«В этом году такие сборы смогут пройти 130 человек — это победители и призеры региональных и окружных первенств и всероссийских соревнований по видам спорта бокс и лыжные гонки. Несмотря на увеличение расходов при проведении учебно-тренировочных сборов, мы ставили перед собой задачу сохранить в этом году охват участников на уровне не ниже 2025 года», — отметила министр физической культуры и спорта республики Светлана Суворкина.