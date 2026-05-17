17 мая в мире отмечается День памяти умерших от ВИЧ и СПИДа

Традиционно третье воскресенье мая в мире посвящают памяти умерших от СПИДа. Медики и общественные организации стремятся привлечь внимание общества к проблемам людей с ВИЧ и СПИДом. С одной стороны, современная медицина обладает эффективными методами диагностики и лечения ВИЧ, позволяющими выявить болезнь на ранней стадии и остановить ее разрушающее воздействие на организм. Но для этого нужно хотя бы пройти обследование. С другой стороны, эпидемиологическая ситуация в нашей стране остается напряженной, ВИЧ-инфекция вышла за пределы групп риска в связи с безответственным подходом к личным отношениям и здоровью. Как отмечают специалисты, Красноярский край считается высоко пораженным регионом России по ВИЧ-инфекции. Эпидемия охватила все территории региона. Наиболее поражены Норильск, Канск, Лесосибирск, Красноярск и Таймырский округ. Всего в крае проживает около 25 тысяч человек с ВИЧ. Основной путь передачи вируса — половой (87,9%). Мужчин среди заболевших по-прежнему больше (54%), но доля женщин растет: за 10 лет она увеличилась на 10%.