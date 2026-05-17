В Мурманской области начался ремонт участков дороги Кола — Серебрянские ГЭС

Работы ведутся на одной половине дороги, чтобы не перекрывать движение.

Ремонт двух участков дороги Кола — Серебрянские ГЭС в Мурманской области начался при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты уже завершили подготовительные работы: выставили временные дорожные знаки и информационные щиты. На первом участке уже закончена расчистка площадей от кустарника в полосе отвода. Во время ремонта там заменят асфальт на проезжей части и нанесут разметку. Все работы ведутся на одной половине дороги, чтобы не перекрывать движение.

Данная трасса ведет к Серебрянским гидроэлектростанциям, что гарантирует стабильное снабжение региона электроэнергией. Кроме того, она связывает Мурманск с популярным туристическим центром — Териберкой.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.