Перекресток улиц Ванеева и Сусловой в Нижнем Новгороде открыли для движения

Основные работы по реконструкции трамвайных путей завершены.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде возобновили движение на перекрестке улиц Ванеева и Надежды Сусловой. Основные строительно-монтажные работы по реконструкции трамвайных путей завершены, все полосы для автомобилей открыты, сообщили в ООО «Экологические проекты».

Напомним, этот участок частично перекрывали с 25 апреля по 18 мая. В два этапа строители сооружали монолитные основания для трамвайных путей, а транспорт по Ванеева двигался по одной полосе в каждую сторону.

Сейчас проезд полностью восстановлен, однако повороты налево на улицы Ванеева и Надежды Сусловой пока запрещены. Открыть их обещают в ближайшее время.