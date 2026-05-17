Региональный форум «Наука без границ» провели в Чечне

Чеченский государственный педагогический университет стал площадкой для регионального форума «Наука без границ». Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города Грозного.
Программа форума включала насыщенный блок дискуссионных и практических мероприятий. В частности, для развития практических компетенций участников был организован интерактивный воркшоп «Лаборатория идей». Там молодые исследователи учились трансформировать первоначальные замыслы в научно обоснованные гипотезы.
Особый резонанс вызвала лекция-шоу на тему «Как изменился формат популяризации науки». Спикеры проанализировали причины недостаточной узнаваемости ученых в молодежной среде и раскрыли потенциал новых медиаформатов для ведения открытого диалога о науке.
«Форум “Наука без границ” стал яркой иллюстрацией того, как национальный проект “Молодёжь и дети” работает на практике. Мы видим живой интерес молодежи к научному поиску, их готовность осваивать новые форматы коммуникации и презентовать свои идеи», — отметил представитель оргкомитета мероприятия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.