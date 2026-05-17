В Ростовской области из-за атаки БПЛА получил повреждения детский лагерь

Детский лагерь получил повреждения после атаки БПЛА на Ростовскую область.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости. Детский оздоровительный комплекс «Спутник» в Неклиновском районе Ростовской области получил повреждения после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в воскресенье утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в Азове и Неклиновском, Чертковском, Верхнедонском районах Ростовской области.

«В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе “Спутник”. Возгорания не было», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Никто из участников не пострадал, уточнил он.

Оперативные службы работают на месте происшествия. В случае необходимости всем будет оказана помощь, добавил губернатор.

