Аэропорт, метро и «Дом будетлян» приняли гостей в «Ночь музеев» в Екатеринбурге

Ночных посетителей с самого утра (так уж на проекте заведено) и до полуночи принимали больше ста площадок по всему городу: частные и государственные музеи, галереи и выставочные пространства, а также другие локации, которые музеями в обычное время не являются, но в эту ночь не смогли отказать себе в удовольствии поучаствовать в прекрасной общегородской тусовке.
И если официальное открытие «Ночи музеев» прошло среди великолепных экспонатов главного екатеринбургского Музея изобразительных искусств, то потом город превратился в одну большую выставочную площадку, где проходили пешеходные, автобусные, трамвайные и интерьерные экскурсии.
Из самого необычного. Горнолыжный комплекс на Флюсе рассказал о первых уральских лыжниках, зоопарк организовал «шипящий концерт беспозвоночных», областная клиническая больница № 1 показала кино в старом больничном кинотеатре, аптека в Верхней Пышме удивила «QR-кодом на бересте», единственный в мире Музей гидроизоляции раскрыл собравшимся «способ предотвращения всемирного потопа», в обычно не доступные места пустили экскурсантов аэропорт Кольцово и метрополитен, а Дом прощания пригласил самых стойких на экскурсию и фотовыставку по поминальным трапезам разных народов.
В «Ночь музеев» на проспекте Ленина сиял огнями переполненный публикой знаменитый «Дом-расческа», шедевр конструктивизма, теперь ставший одной из площадок Музея истории Екатеринбурга. Здесь при полном аншлаге дважды прошел спектакль «Дом будетлян» в небывалом доселе жанре «перформативно-акустического, конструктивистско-футуристического и литературно-инженерного действа в двух этажах, с лестничным пролетом и двухсветным залом».
«Мы получили грант Благотворительного фонда Потанина на масштабный проект “Дом будетлян”, который включал в себя лекции о конструктивизме (в архитектуре, танце, кино, литературе), экскурсии, лаборатории и мастер-классы для горожан, а итогом стал этот спектакль», — говорит режиссер-постановщик Ирина Лядова.
Толпы зрителей, сбиваясь с ног, торопились услышать футуристические стихи Маяковского о Свердловске и авангардную музыку в фойе, поющий на лестничных пролетах хор, и в музейных залах «Атомный проект», «Физика металлов» и «Металлургия» увидеть, как танцовщики пластически воплощают эстетику 1920-х годов, превращая человеческое тело в «живой механизм».
А потом в небольшой комнате коммунальной квартиры услышать голоса первых жителей легендарного дома-коммуны, крупнейшего в СССР. И с удивлением понять, что постепенно из всего этого грохочущего, тревожного и абсурдного футуристического хаоса получается вполне понятная история про будетлян — придуманных, вымечтанных поэтами начала прошлого века людей, которые будут жить в ближайшем будущем. «Изменилась человечья основа России. Родились мощные люди будущего. Вырисовываются силачи будетляне», — Маяковский. А ведь это мы — будетляне, потому что будущее, про которое говорили поэты, уже наступило. За это время дом, когда-то новенький и полный надежд, состарился, но теперь живет свою вторую жизнь.
«Ночь музеев» в этом году как-то особенно ясно показала, что музеи уже давным-давно перестали быть лишь тихими хранилищами артефактов-свидетелей былого. Российские музеи и уральские в том числе — яркие, творческие, вполне себе «будетлянские».