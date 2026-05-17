CTS заявила об отсутствии надобности в открытии станции ЛРТ «Жібек жолы»

«Станция “Жібек жолы” (№ 117), как и все остальные станции, полностью готова. С учетом того, что вокруг станции № 117 ведется активное строительство разных объектов, в том числе многоквартирных жилых комплексов, которые еще не заселены, надобности в открытии станции пока нет. Станция будет открыта, когда ЖК будут сданы в эксплуатацию и начнется заселение. Кроме того, продолжаются работы по благоустройству территории», — заявили в пресс-службе компании.