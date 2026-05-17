Бразилия и Нижегородская область будут развивать партнёрство

15 мая Нижегородскую область посетила делегация Делового совета Бразилии и России во главе с вице‑президентом Девениром Кавальканте де Лима. Об этом сообщила пресс‑служба регионального правительства.
Цель визита — обсудить расширение двустороннего сотрудничества в сферах торговли, промышленности, культуры и спорта.
В ходе встречи стороны сосредоточились на укреплении деловых связей; разработке совместных проектов; развитии гуманитарных контактов.
Представители правительства Нижегородской области подчеркнули заинтересованность региона в углублении сотрудничества и отметили потенциал для экспорта российской продукции.
Ключевые инициативы и прорабатываемые вопросы:
1. Открытие Дома Бразилии в Нижегородской области.
2. Интерес бразильских компаний к российской химической промышленности.
3. Взаимодействие с Федерацией самбо Нижегородской области: планируется проведение международных матчевых встреч по спортивному и боевому самбо в 2028 году. Эти мероприятия приурочены к двум значимым датам: юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией и 90‑летию самбо.
Девенир Кавальканте де Лима поделился положительными впечатлениями от встречи и отметил важность совместных инициатив. Он подчеркнул, что подготовка к 2028 году включает обсуждение спортивных проектов, способных привлечь внимание мирового сообщества и укрепить связи между странами.
Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева акцентировала внимание на важности взаимодействия на муниципальном уровне:
Городецкий округ уже сотрудничает с муниципалитетом Триндади.
Воскресенский округ поддерживает связи с городом Кампина‑дас‑Миссойнс.
В перспективе установление побратимских связей между Дзержинском и Жундиаи; развитие партнёрских отношений с тремя бразильскими штатами: Баия, Сан‑Паулу и Риу‑Гранди‑ду‑Сул.
Напомним, что регион уже активно развивает культурный обмен с Бразилией. В Нижегородской области ранее проводили Фестиваль бразильского кино и организовывали курсы португальского языка в рамках «Клуба дружбы».
