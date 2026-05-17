Нижегородский «Буревестник» вышел в финал Евразийской ватерпольной лиги

В Евразийской ватерпольной лиге определились финалисты женского турнира. Второй год подряд за золото сразятся нижегородский «Буревестник» и «КИНЕФ» из Киришей.
В полуфинальной серии до двух побед «Буревестник» не оставил шансов «Динамо-Уралочке» из Златоуста. Напомним, в домашней игре подопечные Ивана Комарова победили 19:13. Добились нижегородки и успеха в выездной встрече — 14:8 (2:3, 5:1, 3:3, 4:1).
У волжанок отличились: Анастасия Адикова — 3 мяча, Дарья Бунакова, Дарья Клюева, Владислава Нечаева — по 2, Анна Арбузова, Виктория Гуськова, Светлана Тростина, Татьяна Черкасова, Ульяна Бычкова — по 1.
Финальная серия также продлится до двух побед. Первая игра между командами «Буревестник» и «КИНЕФ» пройдёт в нижегородском бассейне «Дельфин» состоится во вторник, 26 мая.
