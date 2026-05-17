Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Башкирии опубликовал график работы «поездов здоровья»

Жители районов Башкирии смогут бесплатно пройти обследование у врачей.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Башкирии продолжат работу «поезда здоровья». График выездов передвижных медицинских комплексов опубликовал Минздрав республики.

С 18 по 25 мая мобильные центры здоровья и врачи узких специальностей посетят несколько районов региона.

В Учалинском районе прием пройдет в селе Сафарово 18—19 мая, в селе Учалы — с 20 по 22 мая.

В Дуванском районе медики будут работать в селе Дуван (в том числе в Чертане) 18—19 мая, в деревне Калмаш — 20 мая, в деревне Октябрьский — 21 мая, в деревне Тастуба — 22 и 25 мая.

В городском округе Нефтекамск специалисты примут жителей села Ташкиново 18—19 мая, села Крым-Сараево — 20 мая, города Агидель — 21—22 мая.

В Буздякском районе «поезд здоровья» посетит село Уртакуль 18 мая, Киска-Елгу — 19 мая, Ташлыкулево — 20 мая, село Гафури — 21—22 мая.

В Стерлибашевском районе выездные бригады будут работать в деревне Яшерган 19 мая, в деревне Янгурчи — 20—21 мая, в деревне Нижний Аллагуват — 22 мая.

В Кушнаренковском районе прием состоится в селе Карача-Елга 18—19 мая, селе Бакаево — 20 мая, селе Байталлы — 21 мая, селе Новокурмашево — 22 мая.

Как напомнили в ведомстве, в составе медицинских бригад работают терапевты, неврологи, кардиологи, онкологи, акушеры-гинекологи, пульмонологи и другие специалисты. Прием ведется в порядке живой очереди. Для посещения необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.