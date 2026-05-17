Минздрав Башкирии опубликовал график работы «поездов здоровья»

На следующей неделе в Башкирии продолжат работу «поезда здоровья». График выездов передвижных медицинских комплексов опубликовал Минздрав республики.
С 18 по 25 мая мобильные центры здоровья и врачи узких специальностей посетят несколько районов региона.
В Учалинском районе прием пройдет в селе Сафарово
В Дуванском районе медики будут работать в селе Дуван (в том числе в Чертане)
В городском округе Нефтекамск специалисты примут жителей села Ташкиново
В Буздякском районе «поезд здоровья» посетит село Уртакуль 18 мая, Киска-Елгу — 19 мая, Ташлыкулево — 20 мая, село Гафури —
В Стерлибашевском районе выездные бригады будут работать в деревне Яшерган 19 мая, в деревне Янгурчи —
В Кушнаренковском районе прием состоится в селе Карача-Елга
Как напомнили в ведомстве, в составе медицинских бригад работают терапевты, неврологи, кардиологи, онкологи, акушеры-гинекологи, пульмонологи и другие специалисты. Прием ведется в порядке живой очереди. Для посещения необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.