Microsoft вернёт в Windows 11 настройку, по которой пользователи скучали со времён «десятки»

После выхода одиннадцатой версии системы Microsoft сильно урезала настройки панели задач, из-за чего пользователи несколько лет критиковали компанию. Теперь возможность свободно перемещать её добавили в тестовые сборки для участников программы Windows Insider. Вместе с возвращением старой функции разработчики экспериментируют с компактным режимом интерфейса: значки и занимаемая ими область становятся меньше, чтобы на экране оставалось больше места, особенно на ноутбуках и устройствах с небольшими дисплеями.