В Уварово пройдет фестиваль «Кадетская симфония»

Всероссийский фестиваль «Кадетская симфония» пройдет в городе Уварово Тамбовской области с 21 по 25 мая в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
В регионе соберутся представители Вологды, Иванова, Луганска, Москвы, Мурманска, Перми, Саратова, Старого Оскола и Тамбова. Участниками станут 13 делегаций кадетских корпусов. В течение пяти фестивальных дней кадеты посетят исторические места, станут участниками военно-патриотических акций и соревнований, культурных мероприятий, а также представят свои лучшие творческие номера.
Ребят ждет экскурсия по музею-заповеднику С. В. Рахманинова «Ивановка», парку «Патриот» и мемориальному комплексу «Победа», акция «СВОих не бросаем!», турнир по беспилотным авиационным системам «Кадетская высота», интеллектуальная игра «Россия многоликая», гала-концерт и многое другое.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.