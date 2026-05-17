Солнце, творчество, наука: День рододендрона прошёл в Ботсаду Владивостока

Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН представил площадку «Этноботаника Приморья. Быт. Еда. Ритуал». Там поговорили о природной аптечке, о том, из чего делали посуду и лодки. А ещё — продегустировали чай из чаги. Да, того самого «березового гриба», который коренные жители ценят за силу и здоровье.