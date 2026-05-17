Солнце, творчество, наука: День рододендрона прошёл в Ботсаду Владивостока

Не просто погулять, а стать исследователем и экологом можно было на этих выходных в Ботаническом саду-институте ДВО РАН. Среди зелени, цветов и ароматов прошёл традиционный фестиваль науки и творчества «Дни Р» (0+). На площадке побывал фотокорр. ИА PrimaMedia.
Для гостей подготовили массу интересных зон. Дальневосточный геологический институт ДВО РАН представил площадку «Растения, застывшие в камне». Приморцы и гости города увидели настоящие ископаемые растения края и смогли сами создать сувенир на память.
Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН представил площадку «Этноботаника Приморья. Быт. Еда. Ритуал». Там поговорили о природной аптечке, о том, из чего делали посуду и лодки. А ещё — продегустировали чай из чаги. Да, того самого «березового гриба», который коренные жители ценят за силу и здоровье.
На площадке Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН гости фестиваля исследовали химический состав экстрактов и сделали альгинатную маску для кожи. Представители Института химии ДВО РАН рассказали, как растения преобразуют неорганические вещества в органические, используя солнечную энергию. А Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН — о морских обитателях глазами учёных. Специалисты Приморского океанариума тем временем демонстрировали магию главной жидкости на планете.
Но это не всё. На фестивале говорили о почве, грибах, первоцветах и технологиях, которые работают на пользу людям.
Ботанический сад-институт ДВО РАН подготовил для участников сразу несколько увлекательных площадок: «Мир клонов», «Узнай на ощупь», «Кто и где растет в Приморье?» и «Филогенетика мохообразных».