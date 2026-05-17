В подмосковном селе Павловская Слобода пройдет акция «Вода России»

Акция «Вода России» состоится 20 мая в селе Павловская Слобода Истринского района Московской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
К мероприятию присоединятся волонтеры, представители молодежных организаций, студенты и просто активные и неравнодушные жители. Они очистят от мусора берега водоемов. Сбор участников начнется в 10:30 на парковке у улицы Ленина.
Также в Истринском районе акция пройдет в деревнях Большое Ушаково, Чаново, Лыщево и в городе Истре. Мероприятие направлено на воспитание уважения к окружающей среде, улучшение экологической обстановки и повышение качества здоровья россиян.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.